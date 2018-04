El sorprendente cambio físico de Gary Medel

Gary Medel publicó este jueves en su cuenta de Twitter unas imágenes que dejan en evidencia el sorprendete cambio físico que vivió luego de su llegada al club turco Besiktas.

"Me propuse mejorar", escribió en el tuiteo, señalando que "para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía".

"El resultado está a la vista, ¿o no? Si yo pude, tú también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. ¡Vamos que se puede!", terminó el "Pitbull".

Revisa el cambio de Medel:

Me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista o no?? 💪🏻 Si yo pude, tu también puedes. Los invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. Vamos que se puede !!!!🏃🏻‍♂#ExGuatonGary pic.twitter.com/trHBCjeohJ