"Década Loca" publicó su segunda edición tras éxito de ventas

"Década Loca", el libro del reconocido periodista deportivo Jorge Gómez alias "Pelotazo", es uno de los muchos exitosos títulos que la editorial Trayecto Comunicaciones ha sacado para sus lectores, que por éxito de ventas publicó su segunda edición.

El panelista de Al Aire Libre en Cooperativa hace un recorrido a través de frases de los protagonistas de la histórica selección chilena que comenzó con el ciclo de Marcelo Bielsa y terminó con la dolorosa no clasificación de la selección chilena comandada por Juan Antonio Pizzi al Mundial de Rusia 2018.

En este texto encontramos frases de técnicos y jugadores que han marcado esta gloriosa década de la selección chilena como: "Si tuviera que decir lo que más me llamó la atención (del futbolista chileno), es que convive bien al resolver las situaciones sin temor y con atrevimiento" (Bielsa); "(Marcelo) Bielsa ha dejado más viudas que la Segunda Guerra Mundial" (Claudio Borghi); y "Mi mentalidad y mi personalidad es ser un ganador, eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy, en esta selección y en el Bayern Munich, el mejor club del mundo para mí" (Arturo Vidal). Estás y más frases de los protagonistas de la selección han cautivado a los lectores más futboleros, transformando este libro en un best seller de las librerías nacionales.

