Central Coast Mariners entregó detalles de sus negociaciones con Usain Bolt

El ex atleta jamaicano Usain Bolt negocia una oferta formal del equipo Central Coast Mariners, donde actualmente se encuentra a prueba, para integrarlo en su plantilla, de acuerdo a lo que detalló el club que milita en el fútbol australiano.

Bolt, quien lleva unos meses entrenando con el conjunto afincado en el estado oriental de Nueva Gales del Sur, debutó con los Mariners a finales de agosto durante un partido amistoso.

En octubre, y durante otro encuentro de preparación, Bolt marcó dos goles con la escuadra australiana.

No obstante, los Mariners señalaron que necesitarán de ayuda externa para poder contratar al plusmarquista mundial de 100, 200 y 4x100 metros.

"Sin la contribución financiera externa de una tercera parte es improbable que Usain Bolt y el Central Coast Mariners puedan acordar los términos", según un comunicado del club australiano.

"Las negociaciones continúan con Usain Bolt y su agente respecto a su futuro futbolístico", de acuerdo al comunicado

We would like to offer clarity around the contract negotiations between #CCMFC & @usainbolt.



Usain Bolt Update ⚡️ https://t.co/UxFKlmUEwU#CCMFC #ALeague pic.twitter.com/TzWMd1UMqC