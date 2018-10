Eden Hazard: No quiero mentir, jugar en Real Madrid es mi sueño desde que era niño

El volante belga de Chelsea, Eden Hazard, confesó que su mayo anhelo desde que era pequeño es vestir alguna vez la camiseta de Real Madrid, asegurando además que el elenco "merengue" es el mejor del planeta.

Al respecto, el formado en Lille aseguró a diversos medios ingleses tras la victoria de los "blues" sobre Southampton que "Real Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir, (jugar en el Real Madrid) es mi sueño desde que era niño".

A su vez, Hazard reveló que de vez en cuando le dan ganas de partir del elenco londinense, al que arribó en el 2012. "En mi cabeza, a veces me levanto por la mañana y pienso que quiero irme (del Chelsea), y a veces pienso que quiero quedarme. Es una decisión difícil, es mi futuro. Tengo 27 años y cumpliré 28 en enero", afirmó.

En la misma línea, el mediocampista agregó que "es como cuando uno tiene un sueño y quisiera hacerlo realidad. Lo he dicho muchas veces: si me voy, seré feliz, sé que si me quedó seré feliz. No es que si me voy vaya a ser feliz y si me quedo no vaya a estar contento".