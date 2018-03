Felipe Gutiérrez y Diego Rubio anotaron en empate de Sporting Kansas City

Los chilenos Felipe Gutiérrez y Diego Rubio fueron figuras en el empate 2-2 que salvóSporting Kansas City en su visita a Colorado Rapids por una nueva fecha de la MLS.

El volante nacional alcanzó su cuarta cifra en cuatro partidos, mientras el ex Colo Colo definió la igualdad sobre el final con su acierto.

El cuadro local abrió la cuenta en los 5' a través de Dominique Badij y amplió la ventaja en los 8' gracias a Joe Mason.

En los 57' Gutiérrez sorprendió con el descuento tras un rebote y Rubio, que ingresó en los 88 minutos por Johnny Russell, decidió el empate en los 91', permitiendo que los de Missouri lograran un valioso punto que los dejó con 7 en el tope del Oeste.

4 goals in 4 games for Felipe Gutiérrez! Game on in Colorado. #COLvSKC https://t.co/6lIvOQGKfU

Sub in, score a goal! Diego Rubio equalizes for @SportingKC. This one's not over yet... #COLvSKC https://t.co/EXp5Ny2JER