Futbolista de la MLS reconoció públicamente su homosexualidad

El futbolista de Minnesota United Collin Martin reconoció de forma pública su homosexualidad y se convirtió en el único jugador de la MLS en declarar de forma abierta sobre su orientación sexual.

"Estoy orgulloso de que todo mi equipo y la dirección de Minnesota United sepan que soy gay. Sólo he recibido amabilidad y aceptación de todo el mundo en la MLS y eso ha hecho la decisión de salir del armario mucho más fácil", señaló a través de una carta en Twitter.

"Mientras celebramos la noche del orgullo, quiero agradecer a mis compañeros su apoyo incondicional. A la luz de mi experiencia como deportista profesional, quiero usar este momento para animar a otros que practican deporte profesional o lo que sea a tener confianza en que el deporte los acogerá de todo corazón", prosiguió en la misiva.

"Junio es el mes del orgullo, y yo estoy orgulloso de estar jugando por el orgullo y de estar jugando como un hombre gay", finalizó.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv