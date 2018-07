Gianluigi Buffon se despidió oficialmente de Juventus tras terminar su contrato

El experimentado arquero italiano, Gianluigi Buffon, se despidió oficialmente a través de sus redes sociales de Juventus este domingo, tras finalizar su contrato con el club "Bianconero", al cual perteneció durante 17 años.

El meta Campeón del Mundo con Italia en Alemania 2006, posteó una foto de varios momentos con el elenco de Turín, junto a la frase: "17 años de bianconero que oficialmente concluyen hoy. 17 años de amigos, compañeros, lágrimas, victorias, derrotas, títulos, charlas, enfados, decepciones, felicidad y muchas, muchas emociones. Nunca olvidaré nada. Siempre me llevo todo conmigo".

Durante los últimos meses, medios italianos aseguraron que Buffon está en la órbita de Paris Saint Germain, ya que el elenco francés busca reforzar su arco de cara a la nueva temporada en la Ligue 1.

- Gianlugi Buffon usó sus redes sociales para despedirse oficialmente de Juventus:

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine pic.twitter.com/Qu1vb0UOH2