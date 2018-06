José Luis Chilavert: No descarto postularme para ser presidente de Paraguay

El ex portero y capitán de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, reveló su interés de involucrarse en política y no descartó la posibilidad de ser candidato a la presidencia de su país.

En conversación con Los Hijos de Putin de Cooperativa, el retirado futbolista respondió sobre sus opciones de postularse al gobierno "guaraní" que "no lo descarto, porque realmente creo que mi país necesita también transparencia, no me gustaría que esté en manos de personas de populismo barato. No quisiera que Paraguay se transformara en una Venezuela, como lo ha hecho (Rafael) Correa en Ecuador. Lo interesante es eso, transparentar todo y que vayan a la justicia no solo las personas humildes sino que también la gente de poder que comete errores, que deberían estar presos y devolver el dinero que le han sacado al Estado".

A su vez, el otrora guardavallas disparó con todo contra los actuales dirigentes del fútbol regional y mundial. "Yo con estos personajes no trabajaría nunca porque sería incoherente de mi parte. Estos personajes están en un ambiente corrupto siempre, como la misma Conmebol hoy en día. Sigue siendo un antro de la corrupción avalado por (Gianni) Infantino. Él tiene un asesor financiero como lo es Alejandro Domínguez que es realmente una persona nefasta y que le está haciendo mucho daño al fútbol. Es una pena que los dirigentes del fútbol de Sudamérica no se den cuenta de esto", indicó.

Claudio Bravo entre los mejores

En relación a cuáles son para él los mejores porteros de la actualidad, Chilavert dijo que "hoy en día, porque está en actividad, creo que el alemán Ter Stegen lleva una ventaja sobre (Manuel) Neuer que se está recuperando de una lesión. Después está Keylor Navas, que por el Real Madrid tapó muy bien, ha hecho una temporada espectacular cerrando con la Champions League y después incluiría a (David) De Gea, también al portero del Manchester City (Ederson)".

A su vez agregó que "tampoco descartaría a (Claudio) Bravo por más que haya jugado pocos partidos, ha hecho grandes campañas tanto en el Barcelona como en el City. Lo bueno es eso, que mostró su personalidad. Es difícil encontrar arqueros que te hagan ganar partidos".