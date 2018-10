José Mourinho asoma como candidato para asumir en la selección de Estados Unidos

El periodista de Sports Illustrated, Grant Wahl, aseguró en redes sociales que la Federación de Fútbol de Estados Unidos se encuentra tras los pasos del técnico portugués José Mourinho, quien podría dejar pronto Manchester United por los malos resultados obtenidos tanto en la Premier como en la Champions League, para que asuma como entrenador de la selección masculina.

El reportero especialista en fútbol indicó en su cuenta oficial de Twitter que el plan del combinado norteamericano "de esperar a que José Mourinho esté disponible antes de contratar al próximo DT parece estar en curso".

El actual técnico de EE.UU. es Dave Sarachan, otrora asistente del renunciado estratega Bruce Arena, quien dio un paso al costado tras no clasificar al Mundial de Rusia 2018.

US Soccer's master plan to wait for José Mourinho's availability before it hires anyone for the USMNT job appears to be on course.