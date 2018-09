Josep Guardiola: Entrenaré a una selección si se me da la oportunidad

El director técnico de Manchester City, Josep Guardiola, reconoció este jueves su intención de llegar a dirigir a una selección nacional siempre y cuando se le dé la oportunidad.

"Entrenaré a una selección si se me da la oportunidad. Seguro que me gustaría, si me quieren y se da el caso estoy decidido a entrenar a una selección. Hay que probarlo y siempre tienes ese punto de curiosidad", comentó "Pep" en entrevista con el programa español "Universo Valdano".

El ex entrenador de Barcelona y Bayern Munich reconoció también que tiene en el horizonte la idea de regresar donde empezó, en las categorías inferiores del Barcelona, pero que primero está su ilusión de comandar a una selección.

"Yo acabaré otra vez donde empecé. Mis últimos pasos serán en la cantera de Barcelona. Para empezar es lo mejor, no hay focos, no hay prensa, tienes partidos y semanas largas, tiempo para analizar que has hecho bien y mal", destacó.

El contrato de Guardiola con el elenco "ciudadano" se extendió hasta 2021 luego del último título conseguido en la Premier League.