Josep Guardiola: Lo de Real Madrid es para sacarse el sombrero

El entrenador español Josep Guardiola destacó el título que logró Real Madrid en la Liga de Campeones, la corona número 13 en la competición y la tercera seguida, señalando que es "para quitarse el sombrero".

"Es espectacular, para quitarse el sombrero. No importa si lo merece o no porque es muy difícil lo que hizo", sostuvo el ex DT de FC Barcelona.

"Demuestra la calidad del equipo y esperamos impedir que se lleven la cuarta consecutiva. Hay que felicitarlos. Zidane ha hecho un trabajo espectacular", agregó.