La explosiva respuesta del presidente de Bayern Munich sobre la venta de Juan Bernat a PSG

El presidente de Bayern Munich, Uli Hoeness, se caracteriza por ser directo y sin filtro en sus respuestas, y así lo demostró una vez más en una nueva conferencia de prensa, en la que explicó que la reciente venta del defensor Juan Bernat a PSG, se debió a que tuvo un "juego de mierda" en uno de los partidos de la pasada Champions League.

El timonel fue consultado por el mal momento que tiene al equipo bávaro relegado al sexto lugar en el arranque de la Bundesliga, a cuatro unidades del líder Borussia Dortmund, momento en el que Hoeness comenzó con su artillería contra el jugador.

"Se ha llegado a decir que el bienestar de Bayern dependía de la venta de Bernat, pues les voy a decir algo: Cuando jugamos contra Sevilla (en la última Liga de Campeones), Bernat fue el único responsable de que estuviésemos a punto de quedar eliminados. Aquel día decidi venderlo porque casi nos cuesta la eliminación".

No obstante, el máximo dirigente del elenco alemán no se quedó ahí y disparó: "Después de aquel partido me hubiera gustao escuchar tu opinión (del periodista) sobre la 'mierda' de partido que hizo. La suerte y la desgracia de Bayern no dependen de si Bernat juega o no aquí", cerró sobre el defensor.

Además, el ex delantero del propio elenco de Munich, también repasó al volante Mezut Ozil, quien dejó la selección alemana tras tomarse una fotografía con el presidente de Turquía (su país de origen), y aquien ya había criticado antes de que dejara el equipo germano.

"Estoy contento de que haya terminado la pesadilla. Hace años que su juego es una basura. El último duelo que ganó fue antes del Mundial de 2014. Y ahora se esconde ante él mismo y ante su porquería de juego detrás de esta foto".