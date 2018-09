Loris Karius recordó la final de la Champions: No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito

El portero alemán Loris Karius, recordado por sus errores en la final de la última Liga de Campeones en que Real Madrid superó a Liverpool, señaló que el español Sergio Ramos, capitán de los "merengues", nunca le ofreció disculpas por el golpe que le propinó durante el partido.

"No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito. Sólo él lo sabe, pero no es importante. No obstante, nunca se disculpó conmigo", declaró el actual compañero de Enzo Roco y Gary Medel en Besiktas.

"Los reconocimientos que me hicieron mostraron que sufrí una discapacidad visual. En condiciones normales es difícil que hubiera cometido esos errores", explicó.

Luego, el meta aclaró que "nadie podrá saber nunca la relación que hubo entre las secuelas que sufrí tras el choque y los errores que cometí posteriormente en el campo. No es una excusa, es sólo una explicación".