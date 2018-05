Manuel Neuer e Iker Casillas rindieron tributo al legendario Gianluigi Buffon

Los porteros campeones del mundo Manuel Neuer e Iker Casillas quisieron rendir tributo al meta italiano Gianluigi Buffon, quien puso punto final a su extenso paso por Juventus.

Ambos futbolistas posaron con la camiseta del meta nacido futbolísticamente en Parma y dichas imágenes fueron publicadas por la cuenta oficial en Twitter de la institución de Turín.

Manuel Neuer ganó el Mundial de Brasil 2014 con Alemania, Casillas el de 2010 con España y Buffon el de 2006 con la "Azzurra".

- Revisa el "tributo" a Buffon:

#UN1CO per qualsiasi portiere. Anche per due portieri non qualsiasi. @Manuel_Neuer & @IkerCasillas 👐



👉 https://t.co/L677b9NO9N pic.twitter.com/FwG326kDxH