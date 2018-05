Pablo Guede encontró trabajo: Será DT del Al Ahli saudí

El ex técnico de Palestino y Colo Colo Pablo Guede fue anunciado este martes como flamante entrenador del club Al Ahli, de Arabia Saudita.

Luego de haber renunciado hace poco menos de un mes a la banca del elenco popular, Guede se tomó unos días para finalmente llegar a un acuerdo con uno de los equipos más populares de aquel país.

De acuerdo a lo informado por el mismo club saudí a través de su cuenta en Twitter, Guede firmó un contrato de dos años y se espera que su estreno oficial sea luego del Mundial cuando comience una nueva temporada de la Liga Saudí.

Al Ahli viene de terminar en la segunda posición de la liga 2017-2018 y además de afrontar el torneo local, Guede tendrá la oportunidad de dirigir en la Liga de Campeones de Asia.

Official: Argentinian manager Pablo Guede signed a contract with Al-Ahli to lead the first team in the coming two seasons.#AHLIFC pic.twitter.com/ya6r7jikS3