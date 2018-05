Rooney y Cristiano Ronaldo lideraron mensajes de apoyo a sir Alex Ferguson

Conternación causó en el fútbol mundial la información sobre el estado del histórico ex entrenador de Manchester United, sir Alex Fergusonm quien se encuentra internado gravemente tras sufrir una hemorragia cerebral.

Jugadores importantes durante el período de Ferguson en el United, como Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo, así como grandes clubes de Inglaterra e incluso la FIFA, manifestaron su apoyo para el ex director técnico, mediante sus redes sociales.

Get well soon Boss. Thoughts with all the family at this sad time. #AlexFerguson — Wayne Rooney (@WayneRooney) 5 de mayo de 2018

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 de mayo de 2018

Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Be strong Boss xx — Michael Carrick (@carras16) 5 de mayo de 2018

Sir Alex Ferguson se sometió hoy a una cirugia por una hemorragia cerebral. El proceso va muy bien pero necesita un periodo de cuidados intensivos para su recuperación. La familia pidió privacidad sobre el tema.



Todos en el Manchester United le enviamos nuestros mejores deseos. pic.twitter.com/thu5HMwCH7 — Manchester United (@ManUtd_Es) 5 de mayo de 2018

Estamos con usted, Sir Alex. pic.twitter.com/SlJcoS04al — Arsenal FC Español (@OfficialAFC_ES) 5 de mayo de 2018

This evening, everybody at Chelsea FC sends our best wishes to Sir Alex Ferguson for a full and swift recovery following emergency surgery. — Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 de mayo de 2018