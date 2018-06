Sporting Kansas City de Diego Rubio accedió a los cuartos de la US Open Cup con agónico triunfo

Sporting Kansas City derrotó por 3-2 FC Dallas este sábado y aseguró su presencia en los cuartos de final en la US Open Cup, competencia donde defiende una corona que alzó la temporada pasada en compañía del chileno Diego Rubio.

El criollo actuó en el once inicial esta jornada y abandonó el terreno a los 65', un minuto antes que su compañero húngaro Daniel Salloi consiguiera su doblete (43'y 66').

Los goles del cuadro rival surgieron por las maniobras del ecuatoriano Carlos Gruezo (18') y del belga Roland Lamah (77').

Cuando parecía que el juego acabaría en en una prórroga, el francés Yohan Croizet tomó un rebote de primera y lo convirtió en un cañonazo al ángulo de antología que permitió desatar el grito de victoria a los 89'.

En la siguiente ronda, los celestes de Kansas deberán enfrentar al ganador de la llave entre Houston Dynamo y Minnesota United, quienes chocan este domingo a las 20:30 horas (00:30 GMT).

89' ⚽️... 😳😲 Pin this goal tweet to the moon. @SportsCenter, keep it in your top-10 until 2039. @TimesSquareNYC, don't show the ball drop on NYE, just loop this greatness.



GAME 👏🏼 WINNER. @Yohancroizet #SKCvDAL #CUPSTAYSHERE pic.twitter.com/5FPaUwkoUs