Zlatan Ibrahimovic reveló gigantesca oferta que rechazó del fútbol chino

Zlatan Ibrahimovic continúa deslumbrando con su carisma en Estados Unidos. Desde que llegó a Los Angeles Galaxy se ha convertido en toda una celebridad y en esta ocasión, en una entrevista con el canal CBS, reveló que rechazó una gigantesca oferta de $100 millones de dólares por jugar en la Superliga del fútbol chino.

"El dinero no es importante. Mucho dinero sí lo es, pero esa cifra no era suficiente para mí. Lo rechacé porque sentí que mi destino era Los Angeles. Conquistaré Los Angeles", explicó Zlatan con su particular estilo.

En la misma conversación, el ególatra jugador dejó en claro porqué es la principal atracción en la Major League Soccer: "La gente no necesita verme, la gente necesita sentirme", soltó el humilde Ibrahimovic.

Cabe recordar que el delantero de 36 años, con un amplio historial de éxitos en las principales ligas europeas, hizo su debut hace un par de semanas en Los Angeles Galaxy y fue un estreno de locura, con dos golazos para remontar y darle el triunfo a su nuevo equipo.