Jorge Sampaoli recordó su paso por el Mundial de Rusia: Cada partido era casi un sufrimiento

El técnico Jorge Sampaoli entregó su primera entrevista luego de su salida de la selección argentina tras el Mundial de Rusia 2018 y confesó que en el campeonato planetario "cada partido era casi un sufrimiento".

"Yo creo que preparamos muy bien el Mundial, pero luego la Copa en sí no fue tan buena, obvio. Debíamos tener equilibrio para que la obligación de ganar que tenía el jugador argentino no generara más ansia. Cada partido era casi un sufrimiento. Pero dicho eso, nunca se dejó de entrenar bien, de preparar los partidos a fondo", sostuvo a Marca.

"No creo que tenga que reprocharme cosas. En la adversidad aprendí mucho para el futuro", explicó.

"La mochila que tenía este grupo era demasiado pesada, estábamos todos empujados a un camino de obligación en la que era difícil hacer surgir el talento", agregó al medio español, donde también confesó que el 2018 "fue un año de mucha tempestad, exigencia, obligación, inmediatez, donde nosotros y los jugadores estábamos obligados solo a ganar".

Además explicó por qué se mantuvo alejado de la exposición mediática una vez concluida su etapa en la Albiceleste, comentando que decidió tomar un tiempo para "profundizar en esa experiencia vivida".

Entrenar a Messi

El oriundo de Casilda también fue consultado sobre la experiencia que le dio el hecho de dirigir a Lionel Messi y manifestó que "fue increíble, sobre todo por verlo tan comprometido, sufriendo mucho cuando no se ganaba. El mejor jugador de la historia estaba muy comprometido. Leo sufría como ninguno la imposibilidad de ser. Le pesaba como al que más no haber podido trascender grupalmente".

"Tener al mejor del mundo en tu equipo te obliga a una exigencia máxima. Y el resto debemos estar a su altura. Pero a veces se puede, y a veces no se puede. Y en esa lucha estábamos todos los días. Tener a Leo te obliga a no tener margen de error a la hora de ganar", añadió Sampaoli.

"Imagínese a Messi, que viene de una estabilidad muy grande en su club de España. Allí maneja los tiempos... y llega a su país, Argentina, y tiene que ganar como sea, con una histeria colectiva muy grande. Así no se puede. Y si no gana, sabe que se le vienen muchas críticas. Así no se puede ni jugar ni disfrutar".