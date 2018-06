Presidente de la AFA respaldó a Jorge Sampaoli tras ser acusado de abuso sexual

La policía argentina señaló que no hay ninguna denuncia en contra del DT.

El entorno de la selección argentina se vio convulsionado durante los últimos días por acusaciones de abuso sexual hacia el DT Jorge Sampaoli. Sin embargo, este lunes el presidente de la AFA, Claudio Tapia, respaldó al casildense.

En declaraciones al medio TyC Sports, el mandamás del fútbol argentino declaró que "tengo una gran relación con Jorge (Sampaoli) y sé la clase de persona que es, creo en su honestidad".

La situación se viralizó a través de tres audios que comenzaron a circular por la aplicación whatsapp, en la que se daba a conocer el supuesto acoso, en el que la víctima era una cocinera de la Federación de fútbol argentina.

La policía argentina aclaró también que no existe una denuncia real en contra del ex técnico de La Roja, por lo que Sampaoli no descarta iniciar acciones legales contra los periodistas que difundieron la falsa acusación.