Banfield será el primer club argentino en tener una mujer en la presidencia

Lucía Barbuto se convertirá el 8 de octubre en la primera mujer elegida para presidir un club de la Primera División de Argentina, tras ganar las elecciones en Banfield.

Barbuto, de 33 años, es la actual revisora de cuentas del club bonaerense y fue elegida por el oficialismo para presidir la institución. Ninguna de las agrupaciones de la oposición presentó un candidato.

Al respecto, la nueva timonel del "Taladro" sostuvo en conversación con EFE que su triunfo "es un avance de la sociedad, del fútbol y de cada una de nosotras. Yo no soy la misma persona que hace un año atrás y veo que a todas las mujeres les está pasando esto. Estamos más empoderadas. Sabemos que tenemos los mismos derechos que los hombres".

"No somos iguales porque somos distintos físicamente, pensamos diferente, tenemos una mirada distinta de todo pero sabemos que tenemos que tener los mismos derechos y estamos luchando por eso. Creo que hace unos años atrás no se me hubiese ocurrido nunca ni reclamar un lugar más arriba en la lista y creo que tampoco se le hubiese ocurrido a mis compañeros proponerme", agregó.