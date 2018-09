Independiente y Tigre igualaron en un partido sin chilenos

Independiente enredó puntos al igualar 0-0 con Tigre en el Estadio Libertadores de América, en un encuentro válido por la séptima fecha de la Superliga argentina que no contó con los chilenos Francisco Silva y Pablo Hernández.

El elenco rojo, que jugó con indumentaria alternativa, no pudo tener a los futbolistas de nuestro país debido a que el ex volante de Cruz Azul no fue citado y el ex Celta estaba suspendido.

El resultado dejó a Independiente en el puesto 14 del torneo con 7 unidades.