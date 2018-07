Mauro Zárate se despidió de Vélez Sarsfield para fichar por Boca Juniors

El delantero Mauro Zárate generó conmoción este lunes en el fútbol argentino al despedirse Vélez Sarsfield para fichar por Boca Juniors.

"Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club en Argentina que no sea Vélez. Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos", escribió Zárate en su cuenta de Instagram.

Los medios locales dieron por hecho el traspaso del delantero de 31 años a pesar de que Boca Juniors todavía no ha realizado anuncio oficial del fichaje.

Zárate es uno de los máximos ídolos de Vélez y había regresado al club a principios de este año para ayudar al equipo a mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, algo que finalmente logró.

"Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón, y no cumplir mi palabra aún mas. No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería esta decisión si estuviera de ese lado", añadió el atacante que debutó en Vélez en 2004 a los 17 años.

Con el equipo bonaerense ganó el Torneo Clausura de la Liga argentina en 2005 y la Supercopa Argentina de 2013.

También jugó en Birmingham, Lazio, Inter, West Ham y Fiorentina. Además, fue campeón del mundo con la sub 20 de Argentina en Canadá 2007.

Una publicación compartida por Mauro Zarate 🇦🇷 (@maurozarate9) el 2 de Jul de 2018 a las 10:33 PDT