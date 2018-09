Flamengo anunció a Dorival Junior como su nuevo director técnico

No mucho tiempo estuvo Flamengo sin director técnico tras el despido de Mauricio Barbieri, ya que este viernes el "Mengao" anunció a Dorival Junior como el nuevo encargado de la banca del club.

La destitución de Barbieri se produjo luego de la eliminación del "rubro negro" ante Corinthians por las semifinales de la Copa de Brasil.

De esta forma Dorival cumplirá su segunda etapa en Flamengo luego de haberlos dirigido en la temporada 2012-2013, y podrá estar presente este mismo sábado en el duelo ante Bahia por el Brasileirao.

Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo e desembarca em Salvador nesta sexta-feira, véspera do confronto contra o Bahia, pelo Brasileiro. Ele chegará ao clube com os auxiliares Lucas Silvestre e Leonardo Porto. pic.twitter.com/2MwpezCGPY