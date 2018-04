Miguel Ángel Russo: Nunca pensé en renunciar a Millonarios

Miguel Ángel Russo fue internado el pasado 22 de febrero en un hospital de Colombia por una bacteria intrahospitalaria que afectó al estratega argentino de 62 años y que lo tuvo ausente de dirigir hasta el pasado martes cuando volvió a la banca de Millonarios en el triunfo de su equipo por 4-0 a Deportivo Lara en Copa Libertadores.

En entrevista con el Clarín, el técnico mencionó que se siente bien a pesar de la delicada situación que vivó durante los dos meses en lo que estuvo en un tratamiento intensivo.

"Es algo anormal lo que me pasó. Llegó un momento en el que estaba trabado. Los médicos decían tienes una bacteria, entonces me ganaba la incertidumbre. Aunque parezca mentira en pleno siglo XXI, no hay medicación para la situación que atravesé", señaló Russo.

Consultado si en algún momento pensó en renunciar a la banca del elenco colombiano, el DT aclaró que en ningún momento pensó en dejar su trabajo.

"En ningún momento pensé en renunciar. Primero, por cómo se portó Millonarios conmigo. Después, porque hay mucho por hacer. Están apareciendo chicos que le van a dar mucho al club a futuro y pienso respetar el contrato que firmé hasta diciembre de 2019", agregó quien fuera técnico de Universidad de Chile.

Russo volvió a vencer a una complicada enfermedad tras superar un cáncer de próstata que lo afectó durante 2017.