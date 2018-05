Arturo Vidal alentó a Bayern Munich previo al duelo con Real Madrid: "Podemos hacerlo"

Aunque una lesión en la rodilla le impedirá a Arturo Vidal estar en cancha este martes ante Real Madrid por la revancha de las semifinales de la Liga de Campeones, el volante chileno está atento a cada paso de sus compañeros por lo que los alentó en redes sociales con una optimista frase en inglés.

"We can do it family!", escribió el mediocampista en su cuenta personal de Twitter, lo que traducido es "¡Podemos hacerlo Familia!".

Junto con esta leyenda, el seleccionado nacional publicó una imagen acompañada del tradicional "Mia San Mia".