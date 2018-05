Cinco películas imprescindibles de Liverpool, finalista de la Champions

Los rojos tienen mucha historia además del himno más poético del fútbol. Pero su gran épica se escribió en Estambul cuando le ganaron a AC Milan. Y el cine está lleno de eso.

APPUNTAMENTO A LIVERPOOL (1988. Marco Tulio Giordana) Una niña italiana de tres años ve morir a su padre frente a sus ojos en la tragedia de Heysel. Cuando la policía, varios años después, le muestra imágenes de la tragedia, reconoce al causante de la muerte, un humilde chofer de taxi de Liverpool, y decide viajar para hacer justicia por sus manos.

REDS & BLUES (2010. Ian Lysagh) Una desopilante comedia sobre un barrio obrero de Liverpool donde por una desafortunada coincidencia quedan de vecinos dos fanáticos devotos de los rojos y de Everton, lo que genera enfrentamientos y, a la larga, en una temporada muy reñida, la confrontación inevitable de toda la comunidad. Incluyendo los curas.

FIFTEEN MINUTES THAT SHOOK THE WORLD (2009. Illy) En el cine existe un género llamado mockumentary, que es un documental realizado sobre falsos hechos y con falsos testimonios, siempre inspirados en un hecho real. Este hilarante corto recrea la épica de la célebre final de Estambul contra AC Milan de una manera particular y única.

WILL (2011. Ellen Perry) ¿Una mujer dirigiendo una película de fútbol? Pues hay muchas, y aquí un ejemplo. Un padre le promete a su hijo de Liverpool llevarlo a la final de la Champions justo antes de morir en un accidente. El niño huye del asilo para cruzar Europa, en una travesía que se convierte en la épica de todo un país.

ONE NIGHT IN ISTAMBUL (2014. James Marquand) Siguiendo con la épica inolvidable de los años modernos de Liverpool, esta película narra la aventura de cuatro fanáticos que viajan a Turquía como hinchas para ver el partido del milagro escapando de sus propios líos. Pero se meten en otro al encontrar una misteriosa maleta escondida en el aire acondicionado del hotel.