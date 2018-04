Heynckes: No tengo una preferencia para el sorteo, hay que ver lo que le pasó a Barcelona

El director técnico de Bayern Munich, Jupp Heynckes, valoró la clasificación de su equipo a semifinales de la Liga de Campeones de Europa y adelantó que no tiene ninguna preferencia de cara al sorteo del próximo viernes, pues en el triunfo de AS Roma sobre FC Barcelona quedó demostrado que no hay equipos fáciles.

"Se vio ayer en Manchester y en Roma, todo puede pasar. No se puede subestimar a ningún equipo que se metió en semifinales", comenzó diciendo el entrendor de Arturo Vidal tras el 0-0 de su equipo ante Sevilla.

"Ningún entrenador tiene nunca una preferencia para el sorteo de semifinales. Hay que mirar lo que pasó con Barcelona", agregó el veterano entrenador germano.

Sobre el encuentro jugado este miércoles en el Estadio Allianz Arena de Munich, aseguró que fue un "partido luchado. Sevilla hizo un buen partido y demostró fe pese a perder 1-2 en la ida. Luchamos y completamos un buen partido".

El sorteo se realizará el próximo viernes 13 de abril a las 08:00 horas (11:00 GMT).