Hristo Stoichkov se ofreció para reemplazar a Messi en la conferencia de Valverde

El búlgaro Hristo Stoichkov se ofreció para ocupar el lugar del lesionado Lionel Messi en FC Barcelona durante la rueda de prensa que este martes ofreció el entrenador Ernesto Valverde en la previa al partido por la Liga de Campeones con Inter de Milán.

"Si quieres yo puedo jugar en el sitio de Messi, tanto en el medio como en la banda", dijo el ex futbolista, quien irrumpió en la sala en que se realizó la charla del DT con los medios.

Como respuesta, Valverde le dijo al ex volante que "no lo había pensado pero no te vayas muy lejos por si acaso".

FC Barcelona enfrenta el miércoles a Inter de Milán por la Liga de Campeones.