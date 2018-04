Infractor en penal que favoreció a Real Madrid: Estoy cada vez más decepcionado del fútbol

Mehdi Benatia, protagonista del polémico penal cobrado en el último minuto del duelo entre Real Madrid y Juventus por la revancha de los cuartos de final de la Liga de Campeones, aseguró sentirse cada vez más decepcionado del mundo del fútbol.

"Hice todo lo posible por no tocarlo. Después de todo, el fútbol es un deporte de contacto. Así que es posible que mi muslo lo haya tocado, pero nunca le di un empujón ni nada" relató a BeIN Sports sobre la falta que le cobraron sobre Lucas Vázquez.

"He jugado muchos partidos a lo largo de mi carrera y he visto muchos más por la tele. No se puede cobrar un penal así", complementó el defensor.

Finalmente, Benatia manifestó estar "cada vez más decepcionado del mundo del fútbol, pero cuando haces esfuerzos no puedes recibir un penal así en el minuto 93. No puede venir alguien para tirar de esta manera por la borda todo el esfuerzo".