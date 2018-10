Josep Guardiola: Honestamente, Manchester City no está listo para ganar la Champions

El director técnico español de Manchester City, Josep Guardiola, sorprendió al declarar que su equipo no está listo para levantar la Liga de Campeones de Europa, aunque advirtió que de todas formas intenterán conquistar la que sería la primera "Orejona" del equipo "ciudadano".

"Por lo que vi la temporada pasada, con las circunstancias que hubo y el club que somos, honestamente no estamos listos para ganarla. Es lo que siento. Eso no significa que no vayamos a intentarlo, pero para ganar esta competición no basta con desearlo. Suceden muchas cosas y es necesario tener esa experiencia y nosotros no tenemos la experiencia suficiente en algunos momentos", comentó el ex volante.

Asimismo, apuntó que "cada partido que jugamos es una nueva experiencia. Vamos a intentarlo, pero con querer no es suficiente. Necesitás el deseo de la prensa, del club, del presidente, del propietario, de los aficionados, de todos".

"Todos queriendo empujar para poder estar en las siguientes fases. Cuando eso pasa, cuando todos los sienten y lo exigen, estaremos cerca. Una cosa importante para ganar este tipo de títulos es ser exigente con cualquiera en el club. Y aún no tenemos esa sensación", agregó.

Respecto a lo mostrado hasta ahora en fase de grupos, apuntó: "Quedan 12 puntos por jugar en la zona y pasar a la siguiente ronda está en nuestras manos. Y para competir para hacer algo importante en el torneo debés vivir este tipo de situaciones. Nos decepcionó perder contra Olympique de Lyon, pero aprendimos de ello. Todo lo que podemos hacer es aprender y evitarlo en el futuro".

Manchester City visitará este martes a Shakhtar Donetsk de Ucrania por la tercera fecha del Grupo F de la competencia a las 16:00 horas (19:00 GMT).