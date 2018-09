La programación de la primera fecha de la fase grupal de la Liga de Campeones

La fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa se comenzará a disputar el próximo 18 de septiembre, por lo que los primeros encuentros de la esperada competencia se desarrollarán durante nuestras Fiestas Patrias.

Será justamente el equipo de un chileno el que dará el vamos a esta etapa del torneo, pues FC Barcelona recibirá a PSV Eindhoven de Holanda en las 13:55 horas (16:55 GMT) del 18 de septiembre, misma hora en la que se medirán Inter de Milán y Tottenham.

El resto de los encuentros se disputará a las 16:00, mismos horarios que se repetirán la jornada del 19 de septiembre que tendrá como atractivo el debut de Manchester United de Alexis Sánchez ante Young Boys.

Revisa acá la programación:

Miércoles 18 de septiembre

Grupo B

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. PSV Eindhoven, 13:55 horas. Estadio Camp Nou.

Inter de Milán vs. Tottenham, 13:55 horas. Estadio San Siro.

Grupo A

AS Mónaco vs. Atlético de Madrid, 16:00 horas. Stade Louis II.

Club Brujas vs. Borussia Dortmund, 16:00 horas. Jan Breydelstadion.

Grupo D

Schalke 04 vs. Porto, 16:00 horas. Estadio Arena AufSchalke.

Galatasaray vs. Lokomotiv de Moscú, 16:00 horas. Estadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi.

Miércoles 19 de septiembre

Grupo E

Ajax vs. AEK Atenas, 13:55 horas.

Benfica (Nicolás Castillo) vs. Bayern Munich, 16:00 horas. Estadio Estadio da Luz.

Grupo F

Shakhtar Donetsk vs. Hoffenheim, 13:55 horas. Estad OSK Metalist.

Manchester City vs. Olympique de Lyon, 16:00 horas. Estadio Etihad.

Grupo G

Viktoria Plzen vs. CSKA Moscú, 16:00 horas. Estadio Struncovy Sady.

Real Madrid vs. AS Roma, 16:00 horas. Estadio Santiago Bernabéu.

Grupo H

Valencia vs. Juventus, 16:00 horas. Estadio de Mestalla.

Young Boys vs. Manchester United (Alexis Sánchez), 16:00 horas. Estadio de Suisse.