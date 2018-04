Medio español dio a conocer 10 motivos para el "histórico ridículo" de Barcelona

Marca enumeró las principales razones por las que AS Roma superó a los catalanes.

El medio español Marca enumeró 10 razones para intentar explicar el "histórico ridículo" de FC Barcelona en la Liga de Campeones, de donde dijo adiós "de la peor manera posible", dejándose "sorprender por un equipo menor al que había vapuleado en la ida 4-1 -AS Roma-".

Para la publicación, "no hay excusa posible a esta debacle para un equipo que aspiraba a ganar la competición y que en sus filas cuenta con el mejor jugador del mundo".

- Las razones:

1. La salida de Neymar: Para el autor del artículo, la venta del brasileño fue algo que "nadie esperaba" y su ausencia fue "clave, porque el brasileño hacía contrapeso a Messi".

2. El desastre del mercado de verano -a mitad del 2017-: Golpeado por la salida de Neymar, Barcelona optó por fichar a Ousmane Dembelé, un jugador inexperimentado que no se adaptó al equipo.

3. Objetivo equivocado en el mercado de invierno -comienzos del 2018-: En un escenario positivo en lo deportivo, el cuadro culé decidió contratar a Coutinho "como fichaje estrella" que no podía jugar en Europa, y Yerry Mina, quien no debutó en la Champions y acumularon un gasto de 131 millones de euros.

4. Valverde no dosifica a los cracks: Para Marca, el hecho de que el entrenador de los catalanes no diera descanso a sus estrellas derivó en un exceso de minutos para Messi, Suárez, Iniesta, Rakitic, Busquets, Piqué y Alba.

5. La soledad de Leo Messi: De acuerdo a lo que explicó el autor, cuando Messi no aparece, "nadie coge el relevo" debido a que los jugadores "de segunda línea" son incapaces de marcar goles.

6. Fichajes sin peso en el equipo: Después de gastar 320 millones, los fichajes no tuvieron peso en el equipo. Coutinho no puede jugar Champions, Dembelé "ha sido un fiasco", Paulinho "duró tres meses" y Yerry Mina "no existe para Valverde".

7. Poca fe de Valverde en el banquillo: El técnico del Barca, para Marca, "ha sido muy conservador" pues no se atreve a dar opciones a los jugadores del banco o de la cantera.

8. Los jugadores no aprenden de los errores: "Europa te enseña que no puedes dar una mínima ventaja al rival", pues el Barca salió con la misma baja intensidad que en los partidos de la temporada pasada ante PSG y Juventus, con "exceso de confianza". "La falta de solidez del Barcelona en los grandes escenarios es preocupante".

9. Bajones inesperados: Umtiti y Paulinho bajaron sus niveles "de forma alarmante".

10.Falta de autocrítica: "Messi y los resultados estaban tapando estas carencias", pero el equipo ya daba muestras de cansancio que no se quisieron advertir.