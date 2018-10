Mourinho: Bonucci y Chiellini podrían dar clases en Harvard

José Mourinho, técnico de Manchester United, afirmó que Juventus está "a otro nivel de calidad" y sostuvo que sus zagueros centrales Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci son una prenda de garantía.

"Juventus está a otro nivel de calidad si soy sincero. Un nivel de calidad, estabilidad, experiencia... La base del equipo es que tienen a Bonucci y Chiellini. Eso les permite libertad en ataque por que si pierden la pelota están ellos", aseguró.

"A veces la gente mira a Cristiano o a Dybala, pero en un equipo así también tienes que mirar a Bonucci y a Chiellini. Creo que Juventus es el tipo de equipo que cuando lo tienes enfrente es muy difícil. Bonucci y Chiellini podrían ir a la Universidad de Harvard y dar clases de cómo ser defensa central", lanzó el luso.

El entrenador también se refirió a la situación de su delantero centro Romelu Lukaku, quien no marca desde el pasado 15 de septiembre y esta temporada acumula un bagaje goleador de solo cuatro tantos.

"No vive un momento dulce. No solo es que no marque goles, es que no está combinando bien ni entendiéndose con el equipo. Aun así es nuestro delantero y creemos en él", aplacó Mourinho.