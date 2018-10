Mourinho y el empate con Valencia: Fue una noche frustrante, pero el resultado es justo

Manchester United igualó 0-0 con Valencia en el Old Trafford por la segunda fecha de la fase grupal de la Champions League, un resultado que no dejó satisfecho al entrenador de los "diablos rojos" José Mourinho, quien sin embargo consideró el resultado como justo debido a la deuda en rendimiento que tiene su equipo.

"Fue una noche frustrante y no el resultado que esperabamos. Han habido algunas mejoras en nuestro desempeño porque si no rendimos al menos en un nivel aceptable, perderemos y una derrota nos dejaría en una situación difícil. Así que, en un grupo tan complejo como en el que estamos, si no puedes ganar, entonces no pierdas", consideró el portugués.

"Creo que fuimos el equipo que intentó más y que tuvo problablemente las mejores chances para ganar, pero acepto el resultado como justo", complementó.

Sobre el análisis del juego ante la zaga española, aseguró que su escuadra fue la que trató más y que eso re reflejó en la intensidad que exhibieron sus dirigidos.

"El equipo trató, los jugadores intentaron y elevaron el nivel de su esfuerzo. Aumentamos nustro nivel e intensidad y tratamos de jugar en posiciones cruciales para crear daño, pero no tenemos la calidad técnica para construir desde atrás", apuntó.

Pese a las mejoras, deslizó una crítica que afecta a Marcus Rashford, Remelo Lukaku y al "7" de los rojos, Alexis Sánchez.

"Sabíamos que no íbamos a crear 20 oportunidades porque sabemos que nuestros jugadores atacantes no están en el mejor momento de confianza y nivel de rendimiento individual", señaló.