No extrañó a Cristiano: Real Madrid se estrenó con sólida victoria ante Roma en la Champions

Real Madrid comenzó este miércoles su defensa del título de la Champions League y lo hizo con un sólido triunfo por 3-0 ante AS Roma, en un duelo en donde los merengues no extrañaron para nada a su ex figura, el portugués Cristiano Ronaldo.

Mientras al astro luso lo expulsaban en Mestalla, en el partido entre Juventus y Valencia, en el "Santiago Bernabéu" fueron Isco y Gareth Bale los encargados de tomar la batuta y liderar la ofensiva madridista, marcando a los 45' y 58', deteniendo así los intentos romanos por dar la sorpresa en España.

Finalmente, en el último minuto, Mariano, el jugador de ascendencia dominicana que heredó el dorsal 7 de Cristiano, se encargó de sellar el resultado definitivo.

El próximo desafío de de Real Madrid, por el Grupo G de la Champions, será el 2 de octubre, cuando visite Rusia para jugar con el CSKA de Moscú. La Roma, por su lado, volverá a la "Ciudad Eterna" para recibir a Plzen de la República Checa.