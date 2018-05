Unión Europea de Judo catalogó "llave" de Ramos a Salah como técnica prohibida

La Unión Europea de Judo, Federación de la disciplina reconocida por la IJF, catalogó la "llave" que le realizó Sergio Ramos a Mohamed Salah en la final de la Liga de Campeones como una técnica prohibida.

Para el organismo internacional el "Waki-gatame" es una técnica peligrosa "que no está permitida en el Judo para utilizar como transición al ne-waza".

Esto lo publicó en su cuenta oficial de Twitter, en la que llamó al debate sobre la infracción que, para ellos, al parecer "es suficiente para ganar la Liga de Campeones".

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB