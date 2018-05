Van Dijk y la final con Real Madrid: Estamos preparados para ofrecer un partido fantástico

El holandés confía en el esfuerzo de su equipo para afrontar un partido que muchos futbolistas "no llegan a jugar en su carrera".

Virgil van Dijk, central de Liverpool, aseguró que su equipo está "preparado para un partido fantástico" ante Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, un encuentro que considera "único" en la carrera de un futbolista.

"No necesitamos motivación para la final, todos los jugadores estamos preparados para jugar un partido fantástico que muchos futbolistas no llegan a jugar en su carrera. Queremos dar todo lo que tenemos para conseguir el resultado que buscamos", dijo en rueda de prensa en el Estadio Olímpico de Kiev, lugar donde se luchará por el trofeo.

En lo personal, Van Dijk mostró el sentimiento que tiene por el Liverpool y cómo afronta el partido más importante de su carrera.

"Me gusta estar relajado cuando no estoy en el campo, pero cuando empieza el partido ayudaré al equipo a hacer todo lo que pueda para ganar. Donde juego tengo que estar muy centrado y seguro", destacó.

"Desde el primer día todo el personal del club y el entrenador me han ayudado a encontrar mi lugar, los resultados también han ayudado, pero siento a Liverpool como mi equipo y Anfield como mi casa. Me encanta jugar para el club y queremos ganar una final que merecemos jugar. Ojalá nos salga bien porque esta experiencia no se puede disfrutar todos los años", añadió.

El holandés reconoció que los jugadores "Reds" sienten que están ante "un partido muy especial" y están convencidos de que dejarán una imagen a la altura de la cita.

"Es inolvidable para todos jugar una final de 'Champions' y todos esperamos con ansia poder jugar desde que nos clasificamos. Hay que disfrutar dándolo todo para poder disfrutar de la victoria al final", concluyó.