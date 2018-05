Zidane analiza alinear al tridente de Bale, Benzema y Cristiano para la final de Champions

El entrenador de los merengues no quiso dar mayores pistas sobre la formación de su equipo para el duelo contra Liverpool.

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, evitó dar pistas sobre el 'once' que elegirá para la final de la Champions League contra Liverpool en Kiev, pero no descartó alinear a la BBC porque, dijo, "los mejores con diferencia" son Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

"Los tres son los mejores, para mí, con diferencia, y lo han demostrado muchas veces", opinó antes de argumentar por qué esta temporada la BBC dejó de ser indiscutible.

"El día a día, mis ideas, lo que digo a mi grupo, que todos son importantes, lo tengo que demostrar con actos. Poner a uno no significa que los tres no vayan a jugar juntos de nuevo. Estamos todos preparados y hasta que empiece el partido no diré quien va a jugar".

Zidane destacó la mejoría en el rendimiento del galés Gareth Bale en los últimos partidos de Liga: "Está muy bien, ha marcado muchos goles y ha tenido mucha continuidad, sobre todo entrenando, porque jugando no ha jugado mucho, pero lo ha hecho en sus últimos partidos muy bien y marcando, sobre todo".

Por su parte, Cristiano Ronaldo, quien jugó el pasado fin de semana ante Villarreal en la última fecha de la Liga Española, superó un esguince leve de tobillo que sufrió ante FC Barcelona y está en condiciones, al igual que su compañero en ataque Karim Benzema para disputar la definición de la Liga de Campeones, este sábado en Kiev.