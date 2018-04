Zidane: Cobró el árbitro y no podemos cambiarlo, pero yo creo que hay penal

Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, fue contundente a la hora de valorar el penal cobrado a favor de su equipo y que eliminó a Juventus de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Hay penal, me dijeron que hay penal. No la vi. De todas formas, pitó el árbitro y no podemos cambiarlo, pero yo creo que hay penal. Si hay penal hay penal y ya está. Ahora no hay que hablar, nosotros pasamos", declaró.

"Estamos en semifinales. Hubo penal. Ellos hicieron un buen partido y nosotros, regular. Creímos hasta el final y creo que dentro de los dos partidos nosotros merecimos el pase. Estamos contentos", agregó.

También se refirió a las palabras de Josep Guardiola de este martes, en las que recordó que en la Liga de Campeones los errores arbitrales son clave y que al Real Madrid la temporada pasada lo ayudaron con la expulsión de Arturo Vidal cuando se enfrentó a Bayern Munich.

"No me interesa lo que dice Guardiola. Me habla de una cosa del año pasado ¿Le voy a contestar por lo que dijo? Son los árbitros, a veces a favor y a veces en contra y hay que callarse. Yo nunca me voy a meter con los árbitros y he tenido ocasiones para hacerlo. Yo nunca me meto. Hoy, fue penal. De lo de hoy hablo y al final pasamos nosotros", comentó.

Asimismo, habló sobre la sangre fría de Cristiano Ronaldo, que tuvo que aguantar seis minutos hasta lanzar el tiro que dio el pase a Real Madrid: "Está acostumbrado a eso. Al final la mete, ya está y nos vamos a casa con la victoria".