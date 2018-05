Rangers FC anunció a Steven Gerrard como entrenador

El club escocés Rangers FC anunció este viernes al ídolo de Liverpool Steven Gerrard como técnico del equipo, del que estará al frente por los próximos cuatro años.

"Estoy honrado de convertirme en el próximo entrenador de Rangers. Tengo un enorme respeto por este club, su historia y tradición", señaló al sitio oficial.

"No puedo esperar para comenzar este nuevo viaje, en el que quiero construir sobre las muchas satisfacciones que el club ha alcanzado", sostuvo.

La institución de Glasgow le dio la bienvenida al ex volante a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

#RangersFC are delighted to confirm that Steven Gerrard has agreed to become the new manager of the Club. pic.twitter.com/uUOVnJWI7I