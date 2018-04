Entrenador español hizo dura autocrítica por descenso de su equipo

Unión Deportiva Las Palmas, donde brillara Jorge "Koke" Contreras en los 80', descendió a la segunda división de la liga española tras sufrir una dura goleada por 4-0 ante Alavés, como local.

Su entrenador, Paco Jémez fue muy sincero a hora de analizar la pérdida de categoría. "Lo hemos hecho todo con la mejor intención y ha salido todo, como dicen en mi tierra, como el culo", dijo ante la prensa.

"Yo soy responsable indudablemente de todo lo que he hecho desde que he llegado. Eso me responsabiliza por encima de los jugadores, muy por encima de ellos", dijo Jémez, quien sumó su tercer descenso, luego de caer con Rayo Vallecano y Granada.

"Me siento muy jodido, muy triste, con la sensación de que me he dejado la vida, de que he trabajado todo lo que he podido y de que no ha servido absolutamente para nada. El fútbol muchas veces tiene estas cosas", remató.

La semana pasada, Jémez dijo que cuatro meses atrás estaba "triunfando" en Cruz Azul, donde entrenó a los chilenos Roco, Silva, Rodríguez y Mora, lo que provocó la ira de los periodistas mexicanos.