Guillermo Maripán: Me gustaría tener más continuidad en la próxima temporada

El zaguero chileno de Deportivo Alavés, Guillermo Maripán, se refirió a su presente en el elenco "albiazul" tras el triunfo de este sábado en la penúltima fecha de la liga española sobre Athletic de Bilbao por 3-1, en donde fue titular, afirmando que espera tener una mayor presencia en la oncena estelar de su equipo.

El defensor nacional afirmó a Al Aire Libre en Cooperativa que "me hubiese gustado tener más continuidad, pero tengo que aprovechar los minutos y los partidos que me toquen para demostrar de lo que soy capaz como jugador. La próxima temporada voy a estar acá y quiero tener más continuidad para aportar al equipo desde adentro de la cancha, ojalá pueda jugar muchos más partidos".

En la misma línea, el ex Universidad Católica habló sobre lo difícil que fue para él ganarse la confianza del entrenador Abelardo Fernández, afirmando que "me costó por un tema de adaptación, pero con ayuda del cuerpo técnico y de mis compañeros me he ido adaptando con el paso de la liga y en estos últimos partidos lo he ido demostrando".

A su vez, en relación al triunfo sobre los de Bilbao, Maripán dijo que "estoy bastante contento, se dio un partido que trabajamos bastante durante la semana. Estoy feliz por el resultado, por el equipo y por poder despedir la temporada con esta linda victoria ante nuestra afición. Era el último partido en nuestro estadio y la gente se hizo notar, había un gran ambiente y pudimos regalarle un buen triunfo a la gente".