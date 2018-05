Zidane: No haremos el pasillo porque Barcelona no lo realizó tras el Mundial de Clubes

El director técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, explicó su decisión de no realizar el tradicional pasillo a FC Barcelona en el Camp Nou tras su conquista de la liga española, como devolución al gesto que tuvo su rival en el partido de la primera vuelta en el Santiago Bernabéu, luego que los "merengues" ganaran el Mundial de Clubes.

"No soy quién para decidir solo que no se va a hacer el pasillo. Hay que hablar de la situación, porque después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacernos el pasillo y alguno dice que ellos no estaban en la competición y es mentira, porque estaban en la Champions y hay que ganarla para disputar el Mundial", aclaró.

"Es ahí donde no está clara la cosa, porque yo no soy quién para decidir que no se hace el pasillo, fueron ellos los que no lo hicieron y nosotros, con respeto, no lo hacemos porque ellos no lo hicieron", añadió.

Zidane, no obstante, elogió la temporada del Barcelona. "Yo respeto lo que hizo Barcelona, ganar la liga que es lo más difícil, complicado y bonito. Los felicito y eso es el respeto. Lo demás se puede interpretar después de lo que pasó y es cuestión mía, nada del club. Si hubiesen hecho el pasillo, yo no rompería nada de lo que había antes, pero tampoco vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron", recalcó.

Para el técnico madridista el pasillo no ha perdido su esencia y no ha pasado a ser de homenaje a ridículo. "Ni una cosa, ni otra", opinó. "Había una cosa pero ahora se rompió y no podemos decir que Real Madrid lo hizo , porque no es verdad".

Tampoco se producirá un reconocimiento a Andrés Iniesta, más allá del que hagan en persona con el jugador que disputa el clásico y al que Zidane volvió a dedicar elogios.

"El detalle que tendremos con un jugador que admiramos y que no es un jugador cualquiera por lo que ha hecho, será saludarle, felicitarle y desearle suerte para su futuro", manifestó.