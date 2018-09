Pelé aconsejó a Kylian Mbappé tras regalarle una camiseta

El legendario brasileño Pelé aconsejó al delantero francés Kylian Mbappé que se mantenga "humilde" y siga "trabajando duro", después de regalarle una camiseta de Santos firmada por él.

"Pienso que tienes algo especial. Solo tengo dos consejos: siempre mantente humilde y continúa trabajando duro. Estoy seguro de que lo harás", escribió el ex delantero en su perfil de Twitter.

Por otro lado, Pelé publicó también este lunes otro mensaje en el que manifestó su deseo de ver al ariete de París Saint-Germain en el FIFPro XI "por su rendimiento en la Copa del Mundial".

El triple campeón mundial con la 'Canarinha' recientemente envió a Mbappé una camiseta de Santos, club en el que militó la mayor parte de su exitosa carrera como profesional, firmada de su puño y letra.

"Para Mbappé del amigo Edson Pelé", escribió en la elástica del club paulista con la que el joven delantero galo posó en redes sociales con la Torre Eiffel de fondo.

Thanks for this amazing gift, King 👑 @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym