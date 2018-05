Arsene Wenger: He recibido muchas más ofertas de las que esperaba

El veterano técnico francés Arsene Wenger aseguró este martes que ha recibido muchas más ofertas de trabajo "de las que esperaba", pero descartó tomar una decisión sobre su futuro antes de que termine la temporada.

Wenger, de 68 años, dejará Arsenal cuando termine la temporada después de 22 temporadas como entrenador titular y ya se especula sobre cuál será su próximo destino en el fútbol.

Preguntado sobre si ya había sido contactado por algún club de cara a la campaña que viene, el galo, ganador de tres títulos de la Premier League y siete FA Cup, dijo: "Sí, por muchos más de los que esperaba".

"Sin embargo, no estoy analizando ni considerando nada ahora. Quiero trabajar bien aquí hasta el último día en que tenga contrato. Lo que está claro es que me mantendré activo. Mi cerebro me exige que trabaje y que me mantenga activo", explicó.

"Tengo mucha experiencia y trabajo bien. ¿Qué haré? No lo sé", añadió Wenger.

El francés llegó a Arsenal antes de la temporada 1996-1997 como reemplazo de Bruce Rioch, procedente del balompié japonés y como una apuesta personal del ex vicepresidente del club, David Dein.

"Me gustaría acabar una de mis últimas conferencias de prensa dando las gracias a David Dein, quien me trajo aquí. Tuvo una visión especial del futuro y de la Premier League y le dio la oportunidad a un técnico extranjero que nadie conocía. Es una persona especial", afirmó.

De acuerdo a los medios británicos, el italiano Massimiliano Allegri, actual DT de Juventus de Turín, y el español Luis Enrique, ex técnico de FC Barcelona, son los favoritos para tomar las riendas de Arsenal tras la marcha de Wenger.

"Los dos son técnicos muy competentes y de renombre. Como aficionado de Arsenal que soy, apoyaré al que sea el elegido. No quiero hablar públicamente sobre eso (quién será el nuevo entrenador). Si quieren mi consejo, se lo daré sin problema", expresó el galo.