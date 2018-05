Arsene Wenger seguirá ligado al fútbol tras su salida de Arsenal

El experimentado Arsene Wenger, quien este domingo se despidió de Arsenal después de 22 temporadas como entrenador de los "Gunners", confirmó que seguirá ligado al mundo del fútbol porque es un adicto a este deporte.

El técnico francés, dirigió en el John Smith Stadium de Huddersfield su último encuentro al mando del conjunto londinense (victoria 0-1 sobre los "Terriers") y aunque dijo que continuará en el fútbol, prefirió no dar pistas sobre su futuro a corto plazo.

"Seguiré ligado al fútbol, de eso no hay ninguna duda. No sé si entrenaré o no, soy un adicto al fútbol y eso no creo que tenga cura", señalo Wenger finalizado el partido.

El técnico más importante en la historia de Arsenal, recordó su larga estadía en la banca del club y se elogió por haber tenido un impacto significativo en la historia de la institución.

"Ha sido muy emocionante dirigir 1.235 partidos en el mismo club. Para disfrutar el viaje hizo falta ganar partidos y eso hicimos. Hoy fue un día bonito", agregó.

El galo deseo suerte a su sucesor en Arsenal y dijo que el futuro del club es prometedor y que con algunos fichajes podrá pelear el título de la liga inglesa.