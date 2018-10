El equipo de Bielsa troleó a ex integrante de One Direction con notable tuiteo

Leeds United, equipo que entrena el argentino Marcelo Bielsa, reaccionó con una notable respuesta al ex cantante del grupo británico-irlandés One Direction Niall Horan, quien intentó criticarlo a través de Twitter.

El intérprete irlandés escribió en su cuenta que "a nadie le gusta Leeds" en réplica a una petición de un hincha quien le dijo que mandara un poco de suerte a la escuadra de Yorkshire.

Poco tardó el conjunto de los "pavos reales" en salir al paso y señalarle a Horan que "a nadie le gusta tu carrera como solista", añadiendo el hashtag #BringBack1D, o "traigan de regreso a One Direction".

Impecable reacción.

No one likes your solo career #BringBack1D https://t.co/PLu0p216pl