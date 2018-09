Guardiola: La prensa en España es cruel y malvada

El entrenador de Manchester City, el español Josep Guardiola, se mostró feliz en el fútbol inglés, en el que no se siente juzgado por una derrota o una victoria como sucede con la prensa de España, a la que considera "cruel y malvada".

"Después de probar Barcelona todo es mucho más llevadero aquí", dijo Guardiola en el programa "Universo Valdano", de Movistar +. "La maldad y la crueldad que hay aquí no existe en ningún lado. Y en el elogio, igual".

"Aquí me siento muy bien. Muy protegido del fútbol. Estoy en el club que me interesa, con Ferrán soriano, Txiki, a los que conozco desde que estábamos en el filial. No me siento juzgado por una derrota o por una victoria", añadió Guardiola. "En España la prensa es mucho más cruel. Van a hacerte daño y saben como hacerlo.

Guardiola, que renovó hasta el 2022 con Manchester City, desveló que ve poco fútbol. "Muy poco. Lo que me gusta es ver el partido que jugamos y ver en qué podemos avanzar y también al rival con el que vas a jugar".