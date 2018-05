Hijo de Elton John firmó en la cantera de Watford

Elton John, una de las estrellas más importantes de la música británica, reveló con orgullo que su hijo mayor, Zachary, de siete años, ingresó a la academia formativa de Watford, el club de sus amores en Inglaterra.

"Zachary es increíble en el fútbol. Está jugando en la cantera de Watford", contó el artista al medio Daily Star, también señalando que su hijo menor, Elijah, al parecer seguirá sus paso, porque se está decantando por el lado de la música.

No obstante, Sir Elton dejó en claro que no quiere que sus hijos sean celebridades. "Ellos son geniales y queremos que tengan una vida normal, acudan a la escuela y no sean niños famosos", agregó.

Vale recordar que Elton John también es reconocido en el mundo del deporte como acérrimo hincha de Watford. De hecho, fue dueño del equipo en dos períodos entre 1976 y 2002, y actualmente es presidente honorario del conjunto.